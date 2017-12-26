Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savani, Gucarat’ta yaptığı toplu merasimle 251 çifti dünyaevine soktu. Düğüne yüzlerce kişi davetli olarak katıldı. Servetinin bir kısmını yoksulları mutlu etmek için harcayan yardımsever iş adamı, gelin ve damadı düğün, hediye, ziyafet ve ev eşyaları masraflarından kurtardı. Bunların yanı sıra gelinlere 500 bin rupi (yaklaşık 30 bin TL) nakit para da taktı. Savani, 2008’den bu yana 7 binden fazla gencin yüzünü güldürdü.