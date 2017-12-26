Büyük umutlarla, İran ve Türkiye üzerinden geçerek Batı ülkelerine sığınan mülteciler bir acı gerçekle de orada karşılaşıyor. Bunun en büyük örneği Fransa’nın başkenti Paris’te... Çoğu Afganlardan oluşan sığınmacılar, Jaures Metro İstasyonu yakınlarında Canal Saint-Martin kenarında kurdukları çadırlarda zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Onların bu çabası yürek burkuyor.
Paris'in ötekileri
26.12.2017 - 03:25 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerika’nın işgali, Taliban ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin arasında kalan Afganistan vatandaşları, çareyi ülkelerini terk etmekte arıyor.
Etiketler : paris,
530828 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/530828.aspx
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