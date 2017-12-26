Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük umutlarla, İran ve Türkiye üzerinden geçerek Batı ülkelerine sığınan mülteciler bir acı gerçekle de orada karşılaşıyor. Bunun en büyük örneği Fransa’nın başkenti Paris’te... Çoğu Afganlardan oluşan sığınmacılar, Jaures Metro İstasyonu yakınlarında Canal Saint-Martin kenarında kurdukları çadırlarda zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Onların bu çabası yürek burkuyor.