Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren

Yazı işlerinden yaşanmakta olan büyük kuraklığı haberleştirmek için Somali’ye yolluyorlar. Tatile gitmiyoruz, acılarla karşılaşacağımın farkındayım. Yol arkadaşlarım kıtlığı, yokluğu çok görmüş, durumun vahametini yaşayan insanlar. Ben daha evvel gitmiş değilim. Bu yüzden bölgeyi avucunun içi gibi bilen Osman Sağırlı ağabeyimden gerekli malumatları alıyor, en zor şartlara göre hazırlanıyorum. Ekibimiz, 5 kişiden oluşuyor. İstanbul’dan havalanıyor, Cibuti üzerinden Mogadişu’ya iniyoruz.



KORKUNUN DUVARLARI

Somali’nin devlet yapısını falan zikredip asıl işi kaçırmayalım. Zira ortada ağırlığını koymuş bir otorite yok. Bundan faydalanan zorbalar astığını asıyor, kestiğini kesiyor. Kendine "Müslüman’ım" deyip masumlara kıymak nerede görülmüş! Zaten sırf bunlar yüzünden tüm ülke korkunun duvarlarıyla örülmüş. Bir havaalanına girerken 10 kalın duvardan geçip ilkel yöntemlerle arama tarama yapılıyor.

Oysa Somali’nin geçmişini dinleyince hayretlere gark oluyorum. Düşünün! Ülkenin 1970'li yıllardaki muz ihracatı, Türkiye'nin toplam ihracatının 3 katı.

Suudi Arabistan’a bile borç para verecek kadar varlık içinde. Hatta İtalyanlar II. Dünya Savaşı'nın zararını burada 1 senede yetiştirdikleri pamuktan çıkarmış. Sömürgeler, iç savaşlar derken ülke şirazeden çıkmış.



YER DEMİR, GÖK BAKIR

Beydava şehrine gidip kampları görünce kan beyninize sıçrıyor. Çırpınmakla çıldırmak arasında kalakalıyorsunuz. Bir çocuk bilmem kaç günlük dondurma çubuğunu emerken bu çetin şartları kısmen tatmak istedim. Kızgın güneşin altında dindaşlarımın acısını paylaşmak için başıma bir şey takmadım ancak 20 dakika dayanabildim. Hele hele yeni doğmuş bebekleri görünce gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz.

Evet, Türkiye bölgeye yardım götürüyor. Çalışmalar yapıyor, yetimhaneler açıyor. Fakat bunlar koca bir ülkenin felahı için yeterli değil. Büyük bir yardım dalgası şart. Burada mazlumları sömürerek semiren, nifak eken, kardeşliği kemiren, dik duranları deviren, hasılı buraları yangın yerine çeviren Batı’nın gerçek yüzünü görüyorsunuz.



AFRİKA'YI BESLER

Somali Ziraat Fakültesi Koordinatörü ve ziraat mühendisi olarak görevini sürdüren Halim Yazıcı, ülkenin mevcut durumunu gazetemize şöyle aktarıyor: Aslında dünyanın en zenginiyiz. Yeryüzünde toprağı Somali kadar bereketli bir başka ülke görmedim. Binlerce yıldır iki nehrin taşıdığı alüvyonlar yer yer 30 metre kalınlığa erişmiş. Burada felaketlerin sebebi, suyun yokluğu ama yeraltı kaynaklarına baktığımızda en zengin rezerve sahip. Bütün mesele buralarda derin su kuyularını tesis ederek insanların tarım ve hayvancılığını harekete geçirmek. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki; şayet derin su kuyuları açılırsa Somali’nin tarım ürünleri Afrika’yı besler...



KUYU HESABI

Bir derin su kuyusu, tarım ve hayvanların suları da dâhil olmak üzere 10 bin kişinin ihtiyacını karşılıyor. Maliyeti; 154 bin dolar civarında. Somali'nin nüfusu yaklaşık 12 milyon. Kayıtlara geçen susuzluktan etkilenen insan sayısı 5 milyon diye zikrediliyor. Biz tamamını mağdur kabul edelim. O halde 12 milyon insana 1200 kuyu yetiyor. Çarpı 154 bin dolar. Eşittir 184 milyon 800 bin dolar. Yani büyük para değil, biz tiryakiler sigaramızı azaltsak öderiz icabında.