Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurdu.

Otobüsün içine giren Hazan, tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söyledi.

Yerel basında yayınlanan bir görüntüde Hazan'ın otobüs içinde tutuklulardan birinin annesine yönelerek kadının ve ziyaret etmek istediği oğlunun ismini sorduğu yer alıyor.

"Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün"

Hazan'ın "Böcek oğlun ne yaptı?" diye sorduğu, annesinin ise "Benim oğlum böcek değil. Soruna cevap vermeyeceğim." dediği görülüyor.

Milletvekili Hazan'ın bunun üzerine Filistinli annenin oğluna hakaret içeren sözler söylediği, annenin ise milletvekiline karşılık verdiği duyuluyor.

Filistinli annenin kendisine karşılık vermesi üzerine görüntülerde Hazan'ın, "Ben milletvekiliyim" dediği, annenin ise "İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün." ifadeleri yer alıyor.

Hamas'tan Hazan'a tepki: Barbarlık

Öte yandan Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hazan'ın yaptıklarına tepki göstererek, "Knesset milletvekilinin yaptıkları eşkıyalıktır. Barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

Kasım, açıklamasında "Knesset üyesinin, tutuklu ailelerine saldırısı işgalcilerin ve liderlerinin, davranışlarındaki sadizmin bir göstergesi." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden açıklama

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada da "Ailelerin, cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret etme hakkı vardır." denildi.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili İsrail makamlarıyla iletişime geçileceği belirtilerek, Komitenin ziyaret izinlerini organize ettiğini ancak güvenlik meselesinin İsrail'in sorumluluğunda olduğuna işaret edildi.