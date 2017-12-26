Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) üst düzey diplomatlarından Pak Song Il, ABD'nin, binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry fidye yazılım saldırısından Kuzey Kore'yi sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

Pak, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, dünyada mayıs ayında binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry fidye yazılım saldırısından ülkesini sorumlu tutan ABD'nin iddiasını desteklemek için kanıt sunması gerektiğini belirtti.

ABD'nin iddiasını gerilim oluşturmak için kullanılan "mesnetsiz bir provokasyon" olarak niteleyen Pak, Pyongyang'ın bu iddiayı "son derece çatışmacı bir atmosfer" oluşturma çabası olarak gördüğünü vurguladı.





Pak, ABD'ye "Eğer bu kadar eminseniz, bize kanıt gösterin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, 18 Aralık'ta, "Wall Street Journal" gazetesinde yayımlanan makalesinde, WannaCry fidye yazılım saldırısının "doğrudan sorumlusunun" Kuzey Kore olduğunu yazmıştı.

Bu tespitin kanıtlara dayandığını belirten Bossert, kanıtların İngiltere ve Microsoft şirketinin de aralarında bulunduğu bazı hükümet ve özel şirketler tarafından da doğrulandığını kaydetmişti.

Kuzey Kore'nin 10 yıldan uzun süredir kötü eylemlerde bulunduğunu ve WannaCry saldırısının da tedbirsiz bir davranış olduğunu ifade eden Bossert, ayrıca Trump yönetiminin Kuzey Kore'nin siber ya da başka tür saldırılar düzenlemesini engellemek için maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini belirtmişti.







WANNACRY SALDIRISI NEDİR?



İnternet yoluyla mayıs ayında düzenlenen WannaCry fidye yazılım saldırısı, dünya genelinde aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de olduğu 150 ülkede çok sayıda devlet kurumunu etkilemişti.