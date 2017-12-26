Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23’ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
Gözaltındaki 23 Suudi serbest bırakıldı
26.12.2017 - 19:05 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da gözaltına alınan 200 üst düzey yetkiliden 23’ü serbest bırakıldı.
Etiketler : suudi arabistan,
531049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/531049.aspx
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