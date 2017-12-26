Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından resmî törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşının, Encemine Uluslararası Havalimanı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Çad millî marşları çalındı.

Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin heyetleri karşılıklı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Debi, daha sonra el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

Erdoğan'a, Türk kökenli Çadlılar'dan sevgi gösterisi

Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Abeşe" olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa görüşecek ve heyetler arası toplantılara katılacak.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan, onuruna verilecek yemeğe iştirak edecek.