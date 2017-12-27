İhbar üzerine bulunan cesetlerin kime ait olduğu araştırılıyor. DEAŞ'ın Kerkük'teki uyuyan hücreleri önceki gün bir karakol müdürünü oğluyla birlikte, birkaç saat sonra da El-Cehiş aşiret liderini eşiyle birlikte katletmişti.
DEAŞ, Kerkük'te 3 kişi kaçırıp öldürdü
27.12.2017 - 04:23 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Dibis ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı tahmin edilen 3 kişinin cesedi bulundu.
Etiketler : deaş,kerkük,
531150 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/531150.aspx
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