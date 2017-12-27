Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhbar üzerine bulunan cesetlerin kime ait olduğu araştırılıyor. DEAŞ'ın Kerkük'teki uyuyan hücreleri önceki gün bir karakol müdürünü oğluyla birlikte, birkaç saat sonra da El-Cehiş aşiret liderini eşiyle birlikte katletmişti.