Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kalıcı olarak faaliyet gösterecek birlik yapılanmasını geçen günlerde onayladığını belirten Şoygu, bu konuda çalışmalara başladıklarını açıkladı. Putin, geçen haftalarda, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek" açıklamasını yapmıştı. Rus donanmasına ait Suriye’nin Tartus’taki deniz üssünün genişletilmesini öngören, Rusya ile Suriye arasında yapılan 49 yıl vadeli anlaşma da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından onaylanmıştı. Anlaşmaya göre, Rusya’nın Tartus üssü Suriye'nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf olurken Rusya bölgedeki ortak tesisleri de herhangi bir bedel ödemeden kullanabilecek.



İDLİB'E SALDIRI: 24 ÖLÜ

Öte yandan Suriye'de rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına, Rusya ve Esad rejimine bağlı savaş uçakları, sabahtan itibaren 50'nin üzerinde hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti" dedi. Önceki gün başlayan ve 90'a yakın hava saldırısında ise 15 kişi ölmüştü. Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.