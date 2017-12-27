Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışının yaşandığı ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'da hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle şehrin birçok noktasında "ısınma merkezleri" faaliyete geçirilirken, son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı şehnsanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı. Yetkililer, Chicagolulara 30 dakikadan fazla dışarıda kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ UYARDI: KAR KALINLIĞI 17 SANTİMETREYE ULAŞACAK

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, kuzey Illinois ve kuzeybatı Indiana'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu.Yılbaşı tatili öncesine rastlayan kar yağışının özellikle karayolu ulaşımını etkileyeceğinin belirtildiği uyarıda; şehirlerarası yollarda kar kalınlığının 15-17 santimetreye ulaşabileceği, görüş mesafesinin de 800 metrenin altına düşeceği belirtildi.

1918 YILINDAN SONRAKİ EN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Chicago genelinde Pazar sabahından itibaren etkili olan kar yağışının, 1918 yılındaki yılbaşı tatilinden bu yana gerçekleşen en yoğun yağış olduğu ifade edildi.

SOĞUKTAN İNSANLARIN KİRPİKLERİ DONDU

Hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, Michigan Gölü'nde kısmi donmalar meydana getirdi. Göl üzerinde oluşan hareketli soğuk hava katmanı da ilginç görüntüler oluşturdu.Bir Twitter kullanıcısı soğuğun boyutunu anlatmak için kirpiklerinin donduğu fotoğrafı paylaştı.

16 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ, GECİKME SÜRESİ 38 DAKİKAYA ULAŞTI

Şehirdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, yılın en yoğun dönemini geçirmekte olan O'Hare Uluslararası Havaalanı'nda 16 uçuş iptal edildi, ortama gecikme süresi 38 dakikaya ulaştı.

YOL AÇMA VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kar yağışının başlamasıyla birlikte şehirdeki yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, bazı vatandaşlar da aileleriyle ve evcil hayvanlarıyla karın tadını çıkarmayı tercih etti. Şehirdeki parklara akın eden Chicagolular beraberlerinde getirdikleri kayak malzemeleriyle buldukları tepelerden kayarak doyasıya eğlendi.Kar yağışı bölgedeki doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.