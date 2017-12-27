Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tahran yakınlarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki sarsıntıda bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi. Resmî haber ajansı IRNA, çoğunluğu panik halinde kaçanların oluşturduğu en az 56 kişinin de yaralandığını belirtiyor.

4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alborz bölgesi olduğu belirtilirken, sarsıntının Tahran'a 50 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan deprem sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca depremde en az 56 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade edilirken, yaralananların çoğunun deprem sırasında panik yaşayarak kaçmaya çalışanlar olduğu belirtildi.

İranlı yetkililer, sarsıntının 20 Aralık'ta gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu açıkladı. İki kişinin ölümüne yol açan deprem Tahran'da da hissedilmiş, başkent sakinleri geceyi evlerinin dışında otomobillerinde uyuyarak geçirmişti.

Yanı sıra İran-Irak sınırında kasım ayında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem ise 600'den fazla can kaybına neden olmuştu.

Hint Okyanusu'ndan gelen fay hattının boydan boya kat ettiği İran, bir deprem ülkesi. 2003 yılında gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki sarsıntıda 31 bin insan ölmüştü.