Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Gerasimov, ABD'nin El Tanf'taki üssünün Suriye ordusu tarafından abluka altına alındığını belirtti. Üssün 55 kilometre uzaklıktan çevrelendiğini ve bölgenin hükümet güçleri tarafından kontrol edildiğini belirten Gerasimov "Havadan ve başka türlü yapılan gözlemlerde üste militanların bulunduğu ve orada eğitildikleri belirlendi" dedi.

Gerasimov, birkaç aydır üsten bir militan hareketliliği olduğunu, kontrolün daha zayıf olduğu dönemde El Tanf'tan 350 militanın ayrıldığını ifade etti.

Gerasimov "Karyatayn kentinin ele geçirilme tehlikesi oldu, zamanında tedbir aldık. Militanlar etkisiz hale getirildi. Kamptan gelen esirler de vardı. Üste militanların eğitildiği açık. Bölgede ayrıca Suriye'nin en büyük sığınmacı kampı olan Rukban kampı var" dedi.