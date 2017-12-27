Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, dünya ülkelerine Kudüs kentinde diplomatik temsilcilik açmama ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kudüs'le ilgili alınan kararlara uymaları çağrısında bulundu.Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin başkanlığında başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda toplanan bakanlar kurulu, dünya ülkelerine Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmama ve BMGK'nin Kudüs'le ilgili kararlarına uymaları çağrısı yaptı.

Katar Adalet Bakanı Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi, toplantının ardından ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun, Kudüs kentinin yapısını değiştirmeyi hedef alan her türlü adım ve kararın geçersiz olduğunun teyidine dair 21 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın sonuçlarını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.Katar bakanlar kurulunun bütün ülkelere, Kudüs'te temsilcilik açmaktan uzak durmanın yanı sıra BMGK'nin Kudüs'le ilgili kararlarına uyma ve bu kararı ihlal eden herhangi bir adımı tanımamaya çağırdığını aktaran Muhennedi, Katar'ın, BM Genel Kurulu'ndan çıkan kararın uluslararası toplum tarafından başkenti Kudüs olan Filistin Devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak kapsamlı, kalıcı ve adil barışın sağlanması uğruna eyleme dökmesi temennisinde bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.