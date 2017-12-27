Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD öncülüğündeki koalisyondan Suriye'deki tüm dengeleri değiştirecek açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, koalisyon güçleri bundan sonra Esad rejiminin denetimindeki bölgelerde oeprasyon yapmayacak.

"OPERASYONLARI SÜRDÜRME NİYETİNDE DEĞİLİZ!"

Bir koalisyon yetkilisi yaptığı açıklamada, "Esad kontrolündeki bölgelerde operasyonları sürdürmek niyetinde değiliz" dedi.

DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye ordusuna karşı ilk saldırısını Aralık 2015'te gerçekleştirmiş, Suriye hükûmetine ait askerî kampın vurulması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

2015 YILINDA KURULMUŞTU

Rusya ve ABD arasında Suriye'de karşı karşıya gelmeyi engellemek amacıyla 2015 yılında 'acil hat' kurulmuştu.

7 Nisan'da ABD gemilerinden fırlatılan füzelerle Suriye'nin Şayrat hava üssü vurulmuştu. 16 Eylül'de de Deyr-ez-Zor yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmiş, 100'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.