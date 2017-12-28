2000’de ülkesinden kaçan ve 2007’de Şili’de tutuklanarak ülkesine iade edilen Fujimori, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık durumu kötüleşmesi üzerine 25 yıllık hapis cezası affedilen Fujimori hastanede tedavi görüyor.
Eski Peru Devlet Başkanı Fujimori, özür diledi
28.12.2017 - 08:45 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peru’da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori, 1990’lı yıllarda görevde olduğu dönemde işlenen suçlar için halkından özür diledi.
Etiketler : fujimori,peru,
531494 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/531494.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER