 2000’de ülkesinden kaçan ve 2007’de Şili’de tutuklanarak ülkesine iade edilen Fujimori, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık durumu kötüleşmesi üzerine 25 yıllık hapis cezası affedilen Fujimori hastanede tedavi görüyor. 