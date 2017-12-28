Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Suriye’nin Yarını’ adlı muhalif hareketin lideri Ahmet Carba’yla görüştükten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, İran ve Rusya’nın garantör ülkeler olduğu Astana toplantılarının, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen görüşmelere ivme kazandırdığını söyledi. Soçi şehrinde düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi’nin de benzer bir etki getireceğini savunan Lavrov, “Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye’de hükümet ile muhalefet arasında Cenevre’de herhangi bir ön şart olmadan doğrudan müzakereleri başlatacağına yönelik inancımız tam” dedi. Suriyelilerin ve Suriyeli aşiret liderlerinin Ulusal Diyalog Kongresi’ne büyük destek verdiğini beliren Lavrov, “Astana’daki sekiz görüşmenin sonuçlarına bağlı olarak, Rusya, Türkiye ve İran liderleri, 29-30 Ocak’ta Soçi’de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni toplama inisiyatifini ortaya koydu. Aşiret liderlerinin çoğu dahil olmak üzere Suriyeliler bu etkinliğe büyük destek veriyor” diye konuştu.