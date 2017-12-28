Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk turu 10 Ekim’de gerçekleştirilen ve hiçbir adayın yüzde 50 bandına ulaşamadığı beldelerde en çok oy alan iki aday arasında yapılan ikinci tur seçimi önceki gün yapıldı. Ülke medyasında çıkan haberlere göre, ikinci tur seçim için oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı seçmenin büyük bir kısmı sandığa gitmedi. İlk sandık çıkış anketlerine göre muhalefet partinin adayı eski futbol yıldızı Weah (51), iktidar partinin adayı Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai (73) karşısında oyların yüzde 53’ünü aldı. Kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda resmi sonuçların iki gün sonra açıklanması bekleniyor. Weah, 20 adayın yarıştığı ilk turda oyların yüzde 38,4’ünü, rakibi Boakai ise yüzde 28,8’ini almıştı.