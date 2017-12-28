Partiler, hukukçu Halid Ali’nin cumhurbaşkanı olacağını açıkladı. Halid Ali ise teklifi kabul etmek için “olağanüstü hâlin kaldırılması ve devlet organlarının tarafsız olmasının” gibi maddelerin de yer aldığı 10 talepte bulundu.
Sisi'ye rakip olmak için 10 şart
28.12.2017 - 08:54 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 yılında seçime gidecek olan Mısır’da Halk Koalisyonu (sol eğilimli), Düstur (liberal) ve Güçlü Mısır (muhafazakar) partilerinin de içinde bulunduğu 7 partinin yanı sıra 6 Nisan ve Sosyalist Devrimciler hareketleri tek aday üzerinde birleşti.
Etiketler : mısır,sisi,
531499 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/531499.aspx
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