Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partiler, hukukçu Halid Ali’nin cumhurbaşkanı olacağını açıkladı. Halid Ali ise teklifi kabul etmek için “olağanüstü hâlin kaldırılması ve devlet organlarının tarafsız olmasının” gibi maddelerin de yer aldığı 10 talepte bulundu.