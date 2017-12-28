Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir haber ajansında patlama meydana geldi. Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan bir haber ajansında şiddetli bir patlama yaşandığı açıklandı. Kabil'in merkezinde bir kültür merkezine gerçekleştirien intihar saldırısında 13 kişi öldü 25'ten fazla yaralı var. Kabil'de Afgan Sesi haber ajansını hedef alan saldırıda can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor. Geçtiğimiz ay Kabil’de özel bir televizyon kanalına saldırı gerçekleştirilmiş ve saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.