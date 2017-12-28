Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya’daki barış anlaşması kapsamında güvenlik güçleri ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının yüzde 90’ından fazlasının hukuki durumlarının Özel Barış Hukuku (JEP) çerçevesinde çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Yerel basının JEP yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, silah bırakan ve bu yargılama sistemine başvuran 3 bin 779 eski FARC mensubundan 3 bin 239’unun hukuki durumları af ya da farklı cezalandırmalarla çözüme kavuşturuldu.

Örgütün 770 eski militanı süreç sonunda aftan yararlanırken, güvenlik güçlerinin dahil olduğu vakalar da JEP’te sonuca bağlandı.

Mahkemeye başvuran bin 994 güvenlik güçleri mensubundan şimdiye kadar bin 180’inin davasının da sonuca bağlandığı süreçte ülkedeki cezaevlerinde 411 FARC ve 20 güvenlik gücü mensubu tahliye edildi.

Listeye karışan kiralık katil de tahliye oldu

Öte yandan haberlerde, FARC ya da güvenlik güçleri ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde Bogota’daki bir çetenin kiralık katili Alexander Romero’nun da JEP’e sunulan listede yer aldığı için tahliye olduğu ve kayıplara karıştığı hatırlatıldı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono arasında başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti.

FARC, 17 Mart'ta 140 silahını Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kuruluş, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu.

Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bu arada FARC, 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Örgüt, FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik Gücü) ismini almıştı. Yeni siyasi parti FARC, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimler için liderleri Londono'nun devlet başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.