Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Abad Kaymakamı Muhammad Kerim, yaptığı açıklamada, ilçedeki bir okulun yakınlarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oynadığı sırada patladığını söyledi. Patlamada 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Kerim, çocukların 6-12 yaşlarında olduğunu belirtti. Yetkililer Taliban'ı sorumlu tuttu.