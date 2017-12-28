Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paraguay'da bir cezaevinde tutulan ünlü kartel lideri Jarvis Chimenez Pavao, yoğun güvenlik önlemleri altında Brezilya'ya iade ediliyor.

Pavao olarak tanınan uyuşturucu baronu, onlarca polis ve gizli ajanın arasında kendisini Brezilya'ya götürecek uçağa bindirdi. Luque kentinde gerçekleşen operasyonda uçağın çevresindeki ağır silahlı askerler dikkat çekti.

Sekiz yıldır hapishanede tutulan Pavao'nun cezası bu yıl sonu itibariyle sona erdi ve ülkesine gönderiliyor.

Kartel lideri Pavao, geçen yıl hapishanedeki lüks yaşamıyla dünya gündemine gelmişti. Cezaevinde kaldığı bölümü lüks süite çeviren Pavao'nun devasa DVD seti çok konuşulmuştu.