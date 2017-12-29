Minik bebeğin babası Ebu Muhammed: Doktorların söylediğine göre, sol gözüne biriken iltihap sağ gözüne akarsa onu da yitirecek. Kafasına aldığı darbe de gözünü kaybetmesine sebep olabilir. Burada ilaç yok. Oğlumun Doğu Guta dışında tedavi görmesini istiyorum. Yardım bekliyorum” dedi.
Kerim bebeğin diğer gözü de kör olabilir
29.12.2017 - 02:22 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, Doğu Guta’nın simgesi Kerim bebek, diğer gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Etiketler : kerim bebek,doğu guta,
531774 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/531774.aspx
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