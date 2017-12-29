Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minik bebeğin babası Ebu Muhammed: Doktorların söylediğine göre, sol gözüne biriken iltihap sağ gözüne akarsa onu da yitirecek. Kafasına aldığı darbe de gözünü kaybetmesine sebep olabilir. Burada ilaç yok. Oğlumun Doğu Guta dışında tedavi görmesini istiyorum. Yardım bekliyorum” dedi.