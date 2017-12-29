Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, ABD vizesi için randevu kısıtlamasını kaldırdığını açıkladı. Böylece 82 gün süren Türkiye ve ABD arasındaki vize krizi çözülmüş oldu. ABD’nin İstanbul Konsolosluluk görevlisi Metin Topuz’un FETÖ bağlantısı sebebiyle tutuklanmasıyla Ankara ile Washington arasında patlak veren vize krizi, Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinin hemen öncesi yumuşama dönemine girmiş ve karşılıklı olumlu adımlar atılmıştı. Ancak ABD Ankara Büyükelçiliği 19 Aralık’ta tuhaf bir açıklama yaparak, 2019 Ocak ayından önce vize randevusu verilmeyeceğini duyurdu. Bir hafta sonra ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan sürpriz açıklamada vize sınırlamasının kaldırıldığı açıklandı.

Açıklamada “Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızda yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmî görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükûmeti ileride yerel çalışanlarımızın birini gözaltına almak ya da tutuklama istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükûmetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir” denildi, davalarla ilgili kaygıların deva ettiği belirtildi.

Ardından, Türkiye de ABD vatandaşlarına vize kısıtlamasını kaldırdığını açıkladı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden benzer sözlerle yapılan açıklamada ‘güvence’ iddiası yalanlandı. Açıklamada “Yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi gö-revinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz” denildi ve ABD’de devam eden Türk vatandaşlarıyla ilgili davalara ilişkin aynı şekilde kaygı duyulduğu ifade edildi.