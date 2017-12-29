Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li silah üreticisi Raytheon, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için 634 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Pentagon'dan gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.

HAVADAN HAVAYA EN ÖLDÜRÜCÜ FÜZE

AMRAAM AIM-120 (Advance Medium Range Air to Air Missile) , savaş uçaklarından fırlatılan yeni nesil bir orta menzilli havadan havaya füzedir. 1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füzedir.