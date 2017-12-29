ABD'li silah üreticisi Raytheon, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için 634 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Pentagon'dan gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.
HAVADAN HAVAYA EN ÖLDÜRÜCÜ FÜZE
AMRAAM AIM-120 (Advance Medium Range Air to Air Missile) , savaş uçaklarından fırlatılan yeni nesil bir orta menzilli havadan havaya füzedir. 1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füzedir.