Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

George Weah kimdir, George Weah'ın hayatı, Liberya devlet başkanı kimdir, Weah nasıl başkan oldu? sorularına bu haberde cevap vermeye çalıştık. Bilindiği üzere bir döneme damga vuran efsane futbolcu George Weah, ülkesindeki başkanlık seçimlerine adaylığını koymuştu. Dünyanın merakla takip ettiği seçimler Weah'ın zaferiyle sonuçlandı. Peki George Weah kimdir? İşte haberimiz...

EFSANE FUTBOLCU DEVLET BAŞKANI OLDU

Batı Afrika ülkesi Liberya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimi, eski futbol yıldızı George Weah'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Liberya'da 26 Aralık'ta devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu düzenlendi.

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Liberya Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Jerome Korkoya yaptığı açıklamada, George Weah'ın oyların yüzde 61,5'ini aldığını, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'nin ise yüzde 38,5'te kaldığını belirtti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Weah'ı destekleyenler araçlarıyla ve ellerinde taşıdıkları bayraklarla caddelerde kutlama yapıyor. Seçimin 10 Ekim'deki ilk turunda, 20 adayın arasında muhalefetin adayı Weah ve iktidar partisinin adayı Boakai ikinci tura kalmıştı.

2005 SEÇİMLERİNE DE KATILMIŞTI

Weah, 2005'teki devlet başkanı seçimine kuruculuğunu üstlendiği Demokratik Değişim Kongresi'yle katılmış ancak kazanamamıştı.

"AFRİKANIN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK FUTBOLCU"

Futbol kariyerine 1981'de başlayan Weah, 60 kez Liberya milli takım formasını giydi. Weah, 1994-1995 sezonunda Paris Saint-Germain takımında 96 maçta 32 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

1989, 1994 ve 1995'te "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödüllerini, 1995'te de Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" ödülünü kazan ilk Afrikalı futbolcu Weah, 1996'da "FIFA Fair Play" ödülünü ve 1998'de "Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" seçilerek Afrika'nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak tarihe geçti.

Weah, 1995-1996 sezonunda İtalya'nın AC Milan kulübünde oynarken FIFA tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi ve böylece bu unvana layık görülen ilk Afrikalı futbolcu oldu.