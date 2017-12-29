Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ata, bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve dünyanın dört yanından on binlerce Müslüman'ı Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’de bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi’nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada Amerikalı Müslümanların geçen yılki başkanlık yarışının Müslümanlar açısından sonuçları olmasını zaten beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman karşıtı propagandasına devam ettiğini belirten Ata, Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasıyla bu propagandanın artık sözde kalmayıp politikalara dönüşmeye başladığını söyledi. Ata, “Mevcut yönetimdeki kaos ve düşüncesizlik, tüm Amerikalılar için olduğu gibi biz Amerikalı Müslümanlar için de belirsizliği artırdı.” şeklinde konuştu.

Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı ve göçmen karşıtı tutumlarına ek olarak birkaç hafta önce Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını Trump yönetiminin “düşüncesiz ve sorumsuz adımlarının sonuncusu” olarak niteleyen Ata, bu kararın Amerikalı Müslümanların karşı karşıya kaldığı zorlukları simgeleyen bir örnek olduğunu ifade etti.

Bu siyasi atmosferde MAS-ICNA Kongresinin Müslümanların karşı karşıya kaldıkları zorluklara hitap eden bir yaklaşım ortaya koyacağını kaydeden Ata “Kendisini hoşgörü, özgürlük ve medeni hakların savunucusu olarak ortaya koyan bir ülkede hak ve özgürlüklerimize karşı her zamankinden daha çok tehdit hissediyoruz.” dedi.

Cemal’den 2018 ara seçimleri vurgusu

ABD’deki en büyük Müslüman çatı kuruluşu ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal de açılış oturumunda yaptığı konuşmada MAS-ICNA Kongresinin Müslümanların ABD’ye girişinin yasaklanamayacağına, Müslümanların Amerika’nın bir parçası olduğuna dair güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.

Cemal, “Buraya gelerek herkese 'Müslümanlar hayattalar ve bu ülkeye büyük katkı sağlıyor' diyoruz.” şeklinde konuştu.

Trump’ın Müslüman karşıtı retoriğini “tehlikeli” olarak niteleyen Cemal, Trump’ın neden olduğu Müslüman karşıtlığına karşı ABD’de yaşayan Müslümanlara büyük görev düştüğünü kaydetti.

Trump’ın Kudüs kararını da “düşüncesizce” bulan Cemal, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına sadece Amerikalı Müslümanların değil, diğer dinlere mensup Amerikalıların da tepki vermesi gerektiğini ifade etti.

Trump’ın ekonomi ve iç siyasete yönelik politikalarını eleştiren Cemal, Trump yönetiminin vergi yasası gibi adımlarıyla alt ve orta sınıfı dikkate almadığını söyledi ve Trump’ın siyasetini orta sınıftan alıp zengin kesimin cebine koymak üzere kurguladığını dile getirdi.

Başta Müslüman toplumu olmak üzere Amerikan halkının Trump’ın politikalarını göz önüne alarak 2018 seçimlerine hazırlanması gerektiğini kaydeden Cemal, “Herkese Amerika’daki Müslümanların tutarlı, dinamik ve önemli bir toplum olduğunu göstermemiz gerekir.” şeklinde konuştu.

Latin Amerikalı Müslümanlar ilk kez MAS-ICNA Kongresi'nde

Bu yıl Kongre’ye Latin Amerikalı Müslümanların katılması dikkati çekti.

Chicago Latin Amerikalı Müslüman Toplumu Başkan Yardımcısı Vilma Lopez, açılış oturumunda Latin Amerikalı Müslümanların artık ABD’deki Müslüman toplumunun faaliyetlerinde yer alacağını belirtti.

MAS-ICNA topluluğunun Latin Amerikalı Müslümanların öneminin farkına varmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Lopez, sözlerine şöyle devam etti:

“Bilmiyor olabilirsiniz ancak İslam’ı kabul edenlerin sayısındaki artışın en hızlı olduğu toplum, Latin Amerikalılardır. Onlarla tanışın ve konuşun. Onlara faaliyetlerinizi anlatın bu onlar için çok cesaretlendirici olacaktır.”

Lopez, konuşmasının bir kısmını da Latin Amerikalı Müslümanlar için İspanyolca yaptı.

İslam’ın burada 200 yıl daha kalacağından eminim”

Açılış konuşmalarının ardından bu yılki etkinliğin teması olarak da seçilen “Amerikalı Müslümanlar: İnanç ve vizyonla geleceği şekillendirmek” başlıklı panel yapıldı.

Merkezi Teksas'da bulunan İslami Araştırmalar Ensitüsü Başkanı ve Güney Metodist Üniversitesi İslami Araştırmalar Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Süleyman, panelde Müslümanların Amerikan toplumu ile ilişkileri ve Müslüman kimliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman, Amerika’da Müslüman olmayanların bir kısmının Müslümanlara merak, bir kısmının da nefretle baktığını dile getirerek Müslümanların burada kendi dünyevi konumlarının yanı sıra inançlarını da temsil ettiğini ifade etti.

Müslümanlara yaklaşanlara Müslümanların kucak açması gerektiğini vurgulayan Süleyman, “Bu çağrı sadece İslamofobinin yakın gelecekteki etkilerine ilişkin değil, aynı zamanda İslam’ın bu ülkedeki geleceğine ilişkindir.” şeklinde konuştu.

Süleyman şöyle devam etti:

“İslam’ın burada 20 yıl sonra var olup olmayacağından bahsetmiyorum, İslam’ın burada 200 yıl daha kalacağından eminim. Kurumumun kapatılmasından korkmuyorum. Başkan, dinimize ve halkımıza havlarken yeni enstitüler kuruyorum. Korkmuyorum. Korkacak bir şey olduğunu da sanmıyorum. Allah bizi görüyor ve bize verilen vizyon ile bizden beklenen şeyler var.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Kongre’de konuşacak

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TRT World, AK Parti ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından temsil edildiği kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de konuşma yapacak.

Kongre için ABD’ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, ABD’deki Müslüman toplumu liderleriyle de bir araya gelecek.

Kongre'de Amerikan Müslümanlarının önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra çok sayıda etkinlik ve sosyal aktivite de yer alıyor.