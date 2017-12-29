Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin 5 gün uzatılmasına karar verildi.

KUZENİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Temimi ailesinin avukatının yaptığı itiraz sonucu sadece Nur Naci et-Temimi'nin 48 saatliğine ve bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

AYAKLARINA ZİNCİR BAĞLADILAR

Mahkemede Temimi’nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 10'a yakın polisin Temimi’yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi, 25 Aralık'ta Temimi ailesinin gözaltı süresini 4 gün uzatmıştı.