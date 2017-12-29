Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest bırakılmasının ardından Tulkerim yakınlarındaki Cabbara askeri kontrol noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 14 yaşındaki Galiz, tutuklu kaldığı HaSharon hapishanesinde, aralarında küçük çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli kadının arkada kaldığını ifade etti.

‘Melek’, hapishane şartlarının çok zor olduğuna vurgu yaparak, İsrailli yetkililerin Filistinli kadın tutuklulara yönelik uygulamalarının kötü ve sert olduğuna dikkati çekti.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti’ne göre 14 yaşındaki Melek, İsrail hapishanelerinde tutuklu olan en küçük Filistinli olarak kayıtlara geçti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Celezon Filistin mülteci kampı sakini olan ‘Melek’, 26 Mayıs 2017’de Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.