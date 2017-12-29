Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanı Ashraf al-Qedra Gazze'de devam eden protesto gösterilerinde 43 'ü Filistinlinin gerçek mermiyle olmak üzere 143 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Bakan, başlarından ateş edilen 2 Filistinlinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.