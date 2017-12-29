Filistin Sağlık Bakanı Ashraf al-Qedra Gazze'de devam eden protesto gösterilerinde 43 'ü Filistinlinin gerçek mermiyle olmak üzere 143 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Bakan, başlarından ateş edilen 2 Filistinlinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Gazze'de Kudüs protestoları sürüyor: 143 yaralı
29.12.2017 - 22:30 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin'in Gazze kentinde devam eden Kudüs protesto gösterilerinde 143 kişi yaralandı.
Etiketler : Gazze,kudüs,
531988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/531988.aspx
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