Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamaya göre, saldırıyı DEAŞ'ın Rusya'daki hücresinin üyeleri düzenledi. St. Petersburg'daki Perekrestok isimli marketlerden birinde dün akşam meydana gelen patlama, 18 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın terör eylemi olduğunu söylemişti.