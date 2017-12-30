Açıklamaya göre, saldırıyı DEAŞ'ın Rusya'daki hücresinin üyeleri düzenledi. St. Petersburg'daki Perekrestok isimli marketlerden birinde dün akşam meydana gelen patlama, 18 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın terör eylemi olduğunu söylemişti.
St. Petersburg'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
30.12.2017 - 01:47 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir markette 18 kişinin yaralandığı terör eylemini DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.
Etiketler : st petersburg,saldırı,
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