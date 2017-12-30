Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çad’a yaptığı ziyaret Afrika ülkesi için umut oldu. Çad Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı es-Said Gamar Sileck “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cumhurbaşkanımızın dostluğu hafızalarda tazeliğini korurken zaman kaybetmeden Türkiye ile tarım alanında çalışmak istiyoruz. 50 milyon hektarlık tarıma elverişli arazi yatırımcıları bekliyor. Türkiye’den devlet destekli ya da özel şirketler rahat yatırım yapabilir” dedi. Çad’ın Türkiye ile özellikle pamuk, susam, pirinç, mısır, fıstık, ve darı gibi önemli tarım ürünlerinde önemli bir ortalık içine girebileceğine dikkati çeken Sileck, ülkesinin bu ürünlerin yetişebileceği tarım arazilerini Türkiye’nin hizmetine vermeye hazır olduğunu aktardı. Çad Gölü’nün değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Sileck “Çad Gölü, tarım alanlarını sulamak için büyük bir potansiyel taşıyor. Türkiye yardım ederse Çad Gölü vasıtasıyla bütün Afrika’yı doyurabiliriz” diye konuştu. Gölün aynı zamanda hidroelektrik kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Sileck, bunların ancak Türkiye gibi potansiyeli olan bir ülkenin yardımıyla gerçekleşebileceğine dikkati çekti. Üülkesinin tarımda ilerlemek için proje etüdü yapacak kapasitesinin olmadığını belirten Sileck “Toprağın yapısını etüt edecek ve hangi tarım ürünlerinin nerede ve hangi şartlarda daha iyi yetişebileceğini bilecek ve belirleyecek kapasite ve gücümüz yok. Türk yatırımcılar tarım için bana gelirse zorlukla karşılaşmayacak. Türkiye ile tarım alandaki iş birliği sürecinin hayata geçirilmesi adına her türlü katkıyı sağlamaya hazırım” dedi.