Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’yi etkisi altına alan dondurucu soğuklara karşı Başkan Donald Trump, küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına karşıtlığını bir kere daha ortaya koyan mesaj paylaştı. Minnesota eyaletinde hava sıcaklığı eksi 37’ye düşerken Pennsylvania’da ise kar yağışında son yılların rekoru kırıldı. Trump ise Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: Doğu kıyısında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanabilir. Belki de bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz. Küresel ısınmaya karşı diğer ülkeler değil, bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!..

Küresel ısınmanın varlığını reddeden Trump, ABD’nin BM Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiğini açıklamıştı.