Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York'ta bir apartmanda başlayan yangın, son 25 yılın en ölümlü yangını olarak tarihteki yerini alırken yangınla ilgili detaylar da ufak ufak ortaya çıkmaya başlıyor.

OCAKLA OYNANAN OYUN KÖTÜ BİTTİ



Yapılan ilk araştırmalara göre, 3 yaşındaki bir çocuk yaşadığı evin mutfağında tek başına kaldı. Çocuk, ocakla oynamaya başladı ve kısa sürede alevler her yere yayıldı.

YANGIN HIZLI YAYILDI



Yangına 170 itfaiye müdahale etse de 12 kişi yaşamını yitirdi. İftaiye Şefi Daniel Nigro'dan geldi. Nigro, "(Yangının çıktığı apartmanda kalan) kadın, iki ve üç yaşındaki oğullarıyla birlikte dairesinden çıkmış fakat kapıyı açık bırakmış. Bu nedenle alevler hızlıca yukarı kata yayılmış. Yangın yayılırken merdiven boşluğu bir bacaya dönüşüyor ve yangının hızından dolayı yukarıdaki kişilerin kaçmasına zaman kalmıyor." diye konuştu.