Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan göstericiler, ABD'nin, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

Bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de "Kudüs kırmızı çizgimizdir" temalı eylem düzenledi.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda toplanan eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'e karşı direniş" ve "İsrail'i boykot" sloganları attı.

Filistin bayrakları açan göstericiler, "Kudüs'ün işgaline son verin" ve "Kudüs'ü kurtarın" yazan dövizler taşıdı.

ABD ve İsrail'e tepki gösterilen eylemde yapılan konuşmalarda, ABD'nin Kudüs kararının hukuksuz olduğu ve kabul edilemeyeceği vurgulandı.