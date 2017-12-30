Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ üyesi darbeciden birine iltica hakkı tanındı. Türkiye'den karara sert tepki gelirken Yunan Hükümetine yakın kaynaklar, Hükümetin iltica hakkı tanıyan Sığınma Komisyonunun kararına itiraz edeceğini duyurdu.
BAŞA DÖN
Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ üyesi darbeciden birine iltica hakkı tanındı. Türkiye'den karara sert tepki gelirken Yunan Hükümetine yakın kaynaklar, Hükümetin iltica hakkı tanıyan Sığınma Komisyonunun kararına itiraz edeceğini duyurdu.
Etiketler : Yunanistan Hükümeti,darbeci,