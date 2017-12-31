Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş’e sığınıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Deniz Feneri Derneği ise, Bangladeş’e göç eden 850 bini aşkın mülteciye MÜSİAD ve hayırseverlerin desteklerini ulaştırıyor. Bu kapsamda dernek, Arakan Bangladeş sınırında bulunan Cox Bazaar bölgesinde hayata tutunmaya çalışan mazlumlar için kalıcı konut projesi başlattı. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, yaptığı açıklamada “Dünyanın en çok zulüm görmüş milleti olan Arakanlı kardeşlerimiz için 1000 konut yapıyoruz. Çalışmalar kısa sürede bitirilecek. 1000 konuta 1000 aileyi yerleştireceğiz, hedefimizde 2000 konut var” dedi.