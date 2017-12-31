Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi. Hollanda polisinin köpek ve coplarla saldırısı sonucu 7 Türk yaralanmıştı.