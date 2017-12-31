Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi. Hollanda polisinin köpek ve coplarla saldırısı sonucu 7 Türk yaralanmıştı.
Hollanda, Bakan Kaya'ya destek veren 6 kişiye dava açtı
31.12.2017 - 04:02 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın engellenmesini protesto eden 6 Türk hakkında dava açtı.
Etiketler : fatma betül sayan kaya,hollanda,
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