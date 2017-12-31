Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk Direniş Güçlerindeki saha komutanlarından Visam Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, Hudeyde iline bağlı El-Huhe, El-Cerahi ve Hays ilçelerinde Husi hedeflere saldırı düzenlediğini belirtti. Salih, saldırılarda 20 Husi'nin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını belirterek söz konusu ilçelerde Husilere ait 6 araç ile 1 otobüs ve motosikletin de imha edildiğini kaydetti. Yemen'de yönetime bağlı güçler, ülkenin batı kıyısında stratejik öneme sahip Huhe ilçesini 7 Aralık'ta kontrol altına almıştı. Toplamda 26 ilçeden oluşan Hudeyde'nin 22 ilçesi Husilerin, Huhe ve Hays ilçeleri ise meşru yönetimin elinde bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.