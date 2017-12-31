Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Yarım kürede olan ve yaz mevsimi yaşayan iki ülkede her sene olduğu gibi yeni yıl havai fişek şöleniyle kutlandı. Avustralya ve Yeni Zelandalılar büyük coşku yaşadı. Yanı sıra Pasifik Okyanusu'nda bulunan bazı ada ülkeleri de yeni yılı büyük bir heyecanla karşıladı. Bu bölgelerdeki kutlamalar Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kutlamaların gölgesinde kalsada, vatandaşların coşkuyla yeni yıla adım attığı ifad edildi.