Güney Yarım kürede olan ve yaz mevsimi yaşayan iki ülkede her sene olduğu gibi yeni yıl havai fişek şöleniyle kutlandı. Avustralya ve Yeni Zelandalılar büyük coşku yaşadı. Yanı sıra Pasifik Okyanusu'nda bulunan bazı ada ülkeleri de yeni yılı büyük bir heyecanla karşıladı. Bu bölgelerdeki kutlamalar Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kutlamaların gölgesinde kalsada, vatandaşların coşkuyla yeni yıla adım attığı ifad edildi.
İşte 2018'e ilk giren ülkeler
31.12.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 yılına ilk giren ülkeler Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nda bulunan bazı ada ülkeleri oldu.
Etiketler : yeni yıl,avustralya,yeni zelanda,
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