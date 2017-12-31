Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın Celalabad kentinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kaymakam Attaullah Khogyani, patlamanın eski kaymakamın cenaze töreni sırasında meydana geldiğini söyledi. Saldırıyı üstlenen ise olmadı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de geçtiğimiz Perşembe günü geçekleştirilen saldırıda en az 41 kişi hayatını kaybetmiş, 80’den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.