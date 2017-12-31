Afganistan’ın Celalabad kentinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kaymakam Attaullah Khogyani, patlamanın eski kaymakamın cenaze töreni sırasında meydana geldiğini söyledi. Saldırıyı üstlenen ise olmadı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de geçtiğimiz Perşembe günü geçekleştirilen saldırıda en az 41 kişi hayatını kaybetmiş, 80’den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.
Afganistan’da patlama oldu, 6 kişi öldü
31.12.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da bir cenaze töreni sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan’ın Celalabad kentinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kaymakam Attaullah Khogyani, patlamanın eski kaymakamın cenaze töreni sırasında meydana geldiğini söyledi. Saldırıyı üstlenen ise olmadı.
Etiketler : afganistan patlama,haberler,dünya haberleri,
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