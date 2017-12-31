Twitter adresinden açıklama yapan Alman polisi, Berlin'deki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görüldüğünü ve bu nedenle tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Polis, bölgedeki çok sayıda kişinin kurtarıldığını da duyurdu. Dumanın sebebi henüz bilinmiyor. Bu tren istasyonu, geçen sene Noel zamanı terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgeye çok yakın.
Berlin'de tren seferleri durduruldu
31.12.2017 - 16:48 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Berlin kentindeki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görülmesi üzerine, tren seferleri durduruldu.
Etiketler : berlin,almanya,
532438 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532438.aspx
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