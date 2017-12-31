Avustralya’nın Sydney kentinde içinde 6 kişi bulunan deniz uçağının düştüğü açıklandı. Sydney Polisinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde biri pilot 6 kişinin olduğu deniz uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Cowan kasabası yakınlarında Kudüs Körfezi’nde denize düştü. Düşen uçaktaki 6 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Avustralya’da 6 kişiyi taşıyan deniz uçağı düştü
31.12.2017 - 17:07 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sydney kentinde düşen uçakta bulunan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : Avustralya,deniz uçağı,
532442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532442.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER