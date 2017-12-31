Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in dört bir yanından 63 liseli genç, İsrail'in Filistin'i işgalini işaret ederek devletin ırkçı ve saldırgan politikalarını tasvip etmedikleri için hapis cezası riskine rağmen askere gitmeyeceklerini beyan etti.

Gençler, Başbakan Netanyahu, Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail Savunma Güçleri Şeri Gadi Eisenkot'a konuyla ilgili mektup gönderdi.



Gençler, Mektup'ta " İsrail'in Filistin'de yasa dışı yerleşke inşa etmesi ve aynı yerde yaşamalarına rağmen İsrailliler ve Filistinliler için farklı yaptırımlar uygulanması, Filistinlilerin temel haklarının ellerinden alınması" gerekçe gösterilerek askerlik görevini yerine getirmeyi red ettiğini beyan etti.