Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da hükûmetin eleştiri ve protestolara alan açması gerektiğini söyledi.

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir" dedi ve ekledi:

Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır. Hükûmet yasal eleştirilere ve protestolara alan sağlamalı.

'VANDALLARA TÖLERANS GÖSTERİLMEYECEK'

"Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükûmet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir.

"Bazı sorunlarımızı çözmek zaman alıyor ve hükûmet ile halk bu sorunları aşmak için el ele vermeli."

TRUMP'IN HAKKI YOK!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" dedi.