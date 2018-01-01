Kosta Rika'nın Guanacaste eyaletinin Punta Islita bölgesi yakınlarda uçak kazası meydana geldi. Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2'si mürettebat, 10'u yabancı turist olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından kazanın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.
Kosta Rika'da uçak kazası! 12 ölü var
01.01.2018 - 02:18 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kosta Rika'da özel yolcu uçağının kaza yapması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti
Etiketler : kosta rika,uçak kazası,
532500 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532500.aspx
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