Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da "hayat pahalılığına" itiraz gerekçesiyle 5 gün önce başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestolarda 2 kişi hayatını kaybederken, sokaklara dökülen halk ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in posterlerini parçaladı.

İran’ın Meşhed şehrinde perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemlerde tansiyon yükseliyor. Ekonomi politikalarını protesto amacıyla düzenlenen eylemler yerini dini lider Hamaney karşıtı gösterilere dönüştü. Sokaklarda gergin saatler yaşanırken protestocular, Hamaney muhalifi sloganlar attı, posterlerini parçaladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükûmetine ölüm çağrısında bulunan eylemciler, Hamaney’in resimlerini bulunduğu reklam panolarını da ateşe verdi. Ülkenin Dorud şehrindeki protestolarda 2 kişi hayatını kaybederken, Meşhed'e başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum'un ardından başkent Tahran’a sıçradı. Azadi meydanında toplanan binlerce kişi, hükümet binalarını ateşe verdi. Polis, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



“AJANLAR ÖLDÜRDÜ”

Luristan eyaleti Vali Yardımcısı Habibollah Khojastehpour, 2 kişinin ölmesiyle ilgili “Polis ve güvenlik görevlileri tarafından ateş edilmedi. Çatışmalarda devrim düşmanları, tekfiri grupların ve yabancı ajanların izlerine rastladık” dedi. TAHRAN İHA