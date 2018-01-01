Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ı sarsan protesto dalgası yeni yıla girerken de neredeyse ülkenin her bölgesinde sürdü. Haber ajansları, gösterilerde 10 kişinin hayatını kaybettiğini son dakika koduyla verdi.

Türkiye sınırına yakın konumdaki Urumiye'de akşam sokağa çıkanlar rejim aleyhtarı sloganlar attı. Sosyal medyaya yansıyan çarpıcı bir görüntüde ise, ruhani lider Ayetullah Hamaney'in posterinin indiriliyor. Görüntüler Tahran yakınlarındaki Pardis'te akşam saatlerinde çekildi.

İsfahan yakınlarında da polisin göstericilere ateş açtığı, çıkan çatışmalarda bazı araçların ateşe verildiği bildiriliyor.

Nurabad ve Takestan gibi şehirlerin sokaklarında da alevler yükseldi.

Umman Körfezi'ndeki liman kenti Chabahar'da protestocular yeni yıla girilirken yürüyüş gerçekleştirdi. Kirmanşah yakınlarındaki Nurabad'da da benzer görüntüler kaydedildi.

Yılın ilk günü muhalifler yarın için genel grev çağrısı yapıyor.