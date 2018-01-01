Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Olayın ayrıntısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. ABD basını, şüphelinin 16 yaşında olduğu, annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdüğü iddiasında bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Long Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz bilinmediği söylendi. Monmouth Savcılığı, Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturması devam ediyor. Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşününülüyor." açıklamasında bulundu.