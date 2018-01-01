Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde'un İsrail'de vereceği konseri Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası iptal etmesine tepkiler sürüyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washıngton Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı. Washington Post'taki ilanı ABD'nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach verdi. Gazetedeki ilanda "Lorde ve Yeni zelanda, İsrail'e saldırmak için Suriye'yi görmezden geliyor" denildi. Yazıda ayrıca Lorde'un yaşına vurgu yapılarak "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadesi kullanıldı. Lorde, 2018'in Haziran ayında İsrail'de vereceği konseri iptal ettiğini açıklamış, bu açıklama sonrası İsrail tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.